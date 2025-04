Deshalb lebt Ann-Kathrin Götzes Nanny nicht in ihrem Haus

In einer Instagram-Fragerunde gewährte Ann-Kathrin Götze (35), die Ehefrau des Fußballstars Mario Götze (32), erneut Einblicke in ihr Privatleben. Eine Fan-Frage bezog sich auf die Unterstützung im Familienalltag: Wohnt eine Nanny bei dir? Die zweifache Mutter verriet daraufhin, dass sie zwar eine Nanny angestellt habe, diese jedoch nicht mit der Familie unter einem Dach lebe. "Ich habe ein Kindermädchen eingestellt, aber sie wohnt nicht bei uns. Ich fühle mich mit diesem Konzept im Moment nicht wohl, weil ich es liebe, allein zu sein, und ich brauche Privatsphäre", erklärte Ann-Kathrin in ihrer Story.

Die Influencerin ergänzte jedoch, dass sie sich künftig eine Veränderung vorstellen könne. So meinte das Model, dass sie eines Tages gerne jemanden hätte, der sich neben der Kinderbetreuung auch um Aufgaben wie Wäsche, Kochen und die generelle Haushaltsführung kümmert. Für die aktuelle Wohnsituation sehe sie dies jedoch als weniger praktikabel an: "Außerdem denke ich, dass deutsche Häuser und Wohnungen nicht für Angestellte gebaut sind." Dieser Gedanke deutet auf den Wunsch nach einem separaten Bereich für Mitarbeiter hin und lässt auf umfassende Pläne für die Zukunft schließen.

Ann-Kathrin und Mario Götze sind seit 2018 verheiratet und Eltern von zwei kleinen Kindern, Rome (4) und Gioia. Besonders Ann-Kathrin gewährt ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mutter. Schon in der Vergangenheit sprach sie offen über Herausforderungen wie Risikoschwangerschaften und den frühen Geburten ihrer Kinder. "Man darf sein Glück nicht erzwingen", erklärte sie einst auf Instagram in Bezug auf ihre Zukunftspläne für eine größere Familie. Trotz offensichtlicher Schwierigkeiten mit zwei komplikationsreichen Geburten scheint sie den Alltag mit der wachsenden Familie nun umso mehr zu genießen und diesen zumindest derzeit größtenteils aus eigener Kraft zu stemmen.

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern, Juli 2024

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

