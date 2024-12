Ehrliche Beichte: Ann-Kathrin Götze wurde als Teenie gemobbt

Wie viele Teenager machte auch Ann-Kathrin Götze (35) schlechte Erfahrungen in ihrer Jugend. Während einer Instagram-Fragerunde offenbart die Influencerin jetzt, ebenfalls von Mobbing betroffen gewesen zu sein – jedoch auf eine andere Art und Weise, "als die meisten Leute es wohl erwarten würden". Grund dafür sei ihr früher Start in die Modelkarriere gewesen. "So hatte ich natürlich in meiner Freizeit weniger Zeit als andere und deshalb fingen meine Freunde an, Sachen ohne mich zu machen, bis zu dem Punkt, an dem ich zu nichts mehr eingeladen wurde", erklärt sie.

Aufgrund des Ausgrenzens durch ihre Freunde habe sich das Model eine Zeit lang ziemlich einsam gefühlt, fand jedoch einen Weg, damit umzugehen. "Wenn ich zurückblicke, hat das meinen Charakter geprägt und mich dazu bewegt, mich auf das zu konzentrieren, was ich im Leben wirklich möchte", führt Ann-Kathrin weiter aus. Sie habe angefangen, Sport zu treiben und viel Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen. Nach der Schulzeit sei die mittlerweile 35-Jährige dann weggezogen und habe letztendlich Menschen getroffen, die gleichgesinnt waren.

Inzwischen konnte sich Ann-Kathrin ein schönes Leben aufbauen: Sie ist seit sechs Jahren glücklich mit Mario Götze (32) verheiratet und stolze Mutter ihrer Kinder Rome und Gioia. Das zeigt die Frau des Fußballprofis ihren Fans auch immer wieder in den sozialen Medien. Im Netz teilt sie immer wieder niedliche Schnappschüsse ihrer vierköpfigen Familie. Erst im vergangenen Monat veröffentlichte sie ein Bild ihrer Tochter, mit der sie den Martinstag feierte. Die Aufnahme zeigte, wie die Einjährige eine Laterne bewunderte. "Sie mochte ihre kleine Laterne", schrieb die zweifache Mama dazu.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im Oktober 2024

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

