Ann-Kathrin Götze teilt süßes Laternen-Pic von Tochter Gioia

Rund um den 11. November ziehen vielerorts in Deutschland Kinder mit farbenfrohen Laternen durch die dunklen Straßen und feiern den Martinstag. Auch Model Ann-Kathrin Götze (34) und ihre Tochter ließen sich das bunte Treiben nicht entgehen: In ihrer Instagram-Story teilte die Ehefrau von Fußballer Mario Götze (32) einen herzerwärmenden Schnappschuss ihres Töchterchens, das eine Laterne bewundert. "Sie mochte ihre kleine Laterne", kommentiert das Model die Aufnahme.

Erst vor wenigen Wochen feierte die kleine Familie einen ganz besonderen Tag: Gioia wurde ein Jahr alt! Zu diesem besonderen Anlass schmiss die Influencerin gemeinsam mit dem Fußballer eine Geburtstagsfete für die Kleine. In ihrer Instagram-Story gewährte Ann-Kathrin einige Einblicke in die Feier: Die Schnappschüsse zeigen unter anderem die rosa und beigefarbene Dekoration, vielen verschiedene Kuchen sowie das Geburtstagskind in einem entzückenden Kleidchen und Schleife im Haar.

Weiterer Nachwuchs ist bei dem Paar offensichtlich nicht geplant, wie Ann-Kathrin vor wenigen Monaten auf der Social-Media-Plattform verriet. Da sie zwei Risikoschwangerschaften hinter sich habe, betonte die 34-Jährige: "Irgendwann muss man einfach dankbar sein für das, was man hat. Man darf sein Glück nicht erzwingen. Ich würde gerne eine Million dieser kleinen Wunder haben, da es die schönste Erfahrung überhaupt ist, aber ich bin dankbar."

Instagram / annkathrin Gioia Götze, November 2024

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Influencerin

