Der Korn-Bus stand unter Beschuss! Die US-amerikanische Metal-Band tourt derzeit durch die Vereinigten Staaten. Bevor es im Sommer auf Konzerttour durch Europa geht und auch die deutschen Fans in den Genuss der schlagzeugzentrierten Klänge kommen, performen die Jungs also in Florida, Minnesota, Oklahoma und Co.. Bei einem Stopp in Iowa kam es jetzt aber zu einem schockierenden Zwischenfall: Der Tourbus der Band wurde beschossen.

Wie TMZ jetzt unter Berufung auf das Davenport Police Department berichtet, sei der Nightliner am vergangenen Freitagmorgen attackiert worden. Offenbar hat ein Unbekannter den Bus als Ziel für Schießübungen genutzt und zumindest einmal getroffen. Im Inneren des Gefährts – in einer Kabine – sei eine Kugel gefunden worden. Die Bandmitglieder von Korn und die Crew seien zu dem Zeitpunkt aber nicht im Bus gewesen – er sei vor einem Hotel an der Straße geparkt gewesen.

Offenbar ist die Band aber nicht nur mit einem einzigen Bus unterwegs – weil auch die Musiker von Chevelle mit auf der Tournee sind und alle von einem großen Team begleitet werden, ist unklar, welcher Bus genau unter Beschuss stand. Weitere Hinweise auf den Täter sind ebenfalls nicht öffentlich bekannt.

Getty Images Korn, Metal-Band

Getty Images Sänger Jonathan Davis

Getty Images Korn-Sänger Jonathan Davis bei einem Konzert in Los Angeles, Februar 2022

