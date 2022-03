Am kommenden Sonntag ist es endlich so weit! In Los Angeles werden zum 94. Mal die Academy Awards verliehen. Weltweit werden sich Filmfans vor den Bildschirmen versammeln, um mitzuverfolgen, wer alles einen Oscar abräumt. Schon vor gut einem Monat wurde bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr wieder eine feste Moderation geben wird: Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (58) werden im Dolby Theater durch den Abend führen. Live-Auftritte von Billie Eilish (20) und Beyoncé (40) runden die Hollywood-Gala ab.

