Die Moderatoren des besonderen Abends stehen jetzt fest! Am 27. März ist es endlich so weit: Bereits zum 94. Mal werden die Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Schon seit Wochen wurde darüber spekuliert, wer durch das Programm des Events führen wird – dabei wurden Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (57) besonders oft genannt. Jetzt wurden die Gerüchte offiziell bestätigt: Die drei Damen bilden das Moderationsteam für die Oscars!

"Bei der diesjährigen Show geht es darum, Filmliebhaber zu vereinen. Es ist daher passend, dass wir drei der dynamischsten, urkomischsten Frauen mit sehr unterschiedlichen komödiantischen Stilen aufgestellt haben", heißt es nun in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Das Team ist sich sicher, dass die Chemie zwischen den Frauen passe und die Stimmung sich auch auf das Publikum übertragen werde.

Und was sagen Regina, Amy und Wanda selbst zu ihrer anstehenden Aufgabe? Das Trio kann seinen Auftritt offenbar kaum noch abwarten: "Wir wollen, dass die Leute sich darauf vorbereiten, eine gute Zeit zu haben. Es ist schon eine Weile her!" Einem gelungenen Abend steht an diesem Tag also absolut nichts mehr im Wege.

Getty Images Amy Schumer, US-amerikanische Komikerin

Getty Images Regina Hall, TV-Star

Getty Images Wanda Sykes, Moderatorin

