Schock-Nachrichten von Matt Lanter (38). In den vergangenen Jahren sorgte der Schauspieler eigentlich eher für erfreuliche News, wie etwa die Geburt seines ersten Kindes. Auch beruflich läuft es für den ehemaligen 90210-Darsteller rund. Zuletzt spielte er die Hauptrolle in der TV-Serie "Jupiter's Legacy". Doch nun versetzt Matts Frau Angela seine Fans in große Sorge. Sie gibt preis: Er ist im Krankenhaus und musste notoperiert werden.

Auf Instagram veröffentlichte Angela ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie die Hand ihres Liebsten hält, der offenbar an einen Schlauch angeschlossen ist. In der Bildunterschrift verriet sie: "Diese Woche war die beängstigendste meines Lebens. Mein Mann ist seit Dienstag in der Notaufnahme und wurde am Donnerstag notoperiert." Was genau vorgefallen ist, behielt die YouTuberin für sich – Matt sei jedoch schon wieder auf dem Weg der Besserung. "Wir haben aber noch einen harten Kampf vor uns und werden noch eine Weile im Krankenhaus bleiben", gab sie abschließend zu verstehen.

In der Kommentarspalte häufen sich die Genesungswünsche an den Schauspieler. Neben zahlreichen Fans drücken ihm auch einige Promis die Daumen, dass es mit seiner Gesundheit bald wieder bergauf geht. "Ich sende euch so viel Liebe und bete, dass es Matt schnell besser geht", schrieb die Influencerin Sheridan Gregory.

Instagram / mattlanter Matt und Angela Lanter im März 2022

Getty Images Angela und Matt Lanter bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Matt Lanter, Schauspieler

