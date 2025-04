"90210"-Schauspieler Matt Lanter wird zum zweiten Mal Vater

Matt Lanter (42) und seine Frau Angela Lanter (40) haben aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die beiden erwarten ihr zweites Kind! Der Schauspieler, bekannt aus Serien wie "Timeless" und "90210", teilte die schöne Botschaft zusammen mit seiner Frau mit einem herzerwärmenden Video auf Instagram, das den Titel "Unsere Story" trägt. In dem Clip lassen die beiden ihre gemeinsame Geschichte und die Höhepunkte ihrer Beziehung Revue passieren. Darunter ist neben ihrer Hochzeit auch die Geburt ihrer Tochter MacKenlee sowie viele süße Aufnahmen der Kleinen zu sehen.

Angela enthüllte weitere Details in einem separaten Post auf ihren sozialen Kanälen: "Lanter – Viererparty. Unser Regenbogenbaby kommt Ende des Sommers und wir könnten nicht glücklicher sein." Dabei verriet die Zweifachmama in spe auch, dass sich MacKenlee seit Jahren ein Geschwisterchen wünscht und sich nun eifrig darauf vorbereitet, eine tolle große Schwester zu sein. "Kenny nimmt ihre Rolle als große Schwester sehr ernst und das aus gutem Grund... Sie betet schon seit Jahren für ein Geschwisterchen. Sie übt bereits, ihre Babypuppen zu halten und ihre Köpfe zu stützen, wie eine gute große Schwester", erzählte Angela stolz.

Matt und Angela, die seit 2013 verheiratet sind, gelten als eines der bodenständigeren Paare in Hollywood. Die beiden teilen regelmäßig private Einblicke mit ihren Fans und zeigen sich dabei liebevoll und familiär. Ihre erste Tochter MacKenlee hält die zwei seit Ende 2017 auf Trab – ob sie ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommt, lässt die Familie noch nicht durchblicken. Matt war in den 2000ern vor allem mit seiner Rolle des Liam Court im Beverly Hills, 90210-Spin-off "90210" der große Durchbruch gelungen. Seither spielte er in Serien wie "Timeless" und "Jupiter's Legacy" mit.

Getty Images Matt Lanter, Schauspieler

Instagram / mattlanter Angela Lanter und Matt Lanter mit ihrer Tochter

