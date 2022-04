Hinter Kim Kardashians (41) Traumkörper steckt harte Arbeit. Die Keeping Up with the Kardashians-Beauty ist bekannt für ihre Kurven und ihre Sanduhr-Figur. Damit das auch so bleibt, verfolgt sie eine eiserne Work-out-Routine! Ihre Trainerin Melissa Alcantara verriet Us Weekly nun, dass sie mindestens fünfmal die Woche trainiert und dabei einen Mix aus Gewichtheben und Cardiotraining macht. "An manchen Tagen heben wir wirklich schwer und machen weniger Wiederholungen. An anderen Tagen machen wir moderates Heben und etwas mehr Wiederholungen, um die Dinge im ästhetischen Bereich zu halten", erklärte sie. Das Training beginnt für Kim dabei meistens schon zwischen vier und sechs Uhr morgens!

