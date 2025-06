Wird Kim Kardashian im neuen "Bratz"-Film zur Bösewichtin?

Kim Kardashian (44) wird für die Rolle der Schurkin in dem neuen "Bratz"-Film gehandelt. Die geplante Live-Action-Verfilmung basiert auf der beliebten Spielzeugreihe und wird von Amazon MGM produziert, wie Variety berichtet. Nachdem das Studio erst kürzlich eine Bieterauktion für die Rechte an dem Film gewonnen hat, wird nun eifrig an der Umsetzung gearbeitet. Hinter den Kulissen wirken unter anderem Erik Feig und Julia Hammer sowie Jason und Jasmin Larian von MGA Entertainment als Produzenten mit. Kim selbst soll ebenfalls als Produzentin mit an Bord sein. Details zur Handlung oder weiteren Castmitgliedern sind bisher noch nicht bekannt.

Die Ankündigung des "Bratz"-Films folgt auf den immensen Erfolg von Barbie, dem weltweit erfolgreichsten Film des Jahres 2023. Ob "Bratz" ein ähnlicher Publikumsmagnet wird, bleibt jedoch abzuwarten, gerade weil eine erste Verfilmung des Stoffes im Jahr 2005 an den Kinokassen gescheitert ist. Zudem wurden in den letzten Jahren mehrere andere Projekte rund um die Puppenmarke veröffentlicht, darunter TV-Serien und Videospiele. Mit über 200 Millionen verkauften Puppen und einer beeindruckenden Social-Media-Präsenz genießt die Marke jedoch weiterhin breite Aufmerksamkeit.

Kim hat sich über die letzten Jahre von ihrem Image als Realitystar zunehmend in die Welt der Schauspielerei vorgewagt. Zuletzt beeindruckte sie in der Serie American Horror Story und lieh ihre Stimme Figuren in zwei "PAW Patrol"-Filmen. Darüber hinaus wird sie die Hauptrolle in der kommenden Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" spielen, die unter der Regie von Eva Longoria (50) entsteht.

KCS Presse / MEGA Kim Kardashian in Paris im Mai 2025

Getty Images Bratz-Puppen im Schaufenster

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin