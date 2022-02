Endlich wird ihr Work-out-Geheimnis gelüftet! Kim Kardashian (41) ist seit Jahren ein gefeierter Reality-TV-Star und ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Aber auch im Netz spielt sie gern mit ihren Reizen und präsentiert ziemlich oft ihren heißen Body. Dass dieser nicht von ungefähr kommt, verrät nun ihre Personal Trainerin Melissa Alcantara: Denn Kim hält sich mit einem strikten Fitnessplan fit!

Wie Us Weekly berichtet, steht die 41-Jährige immer zwischen 4 und 6 Uhr morgens auf, um sich erst einmal richtig auszupowern. Doch das fällt der Beauty wohl nicht immer leicht. "Jeden Tag kommt sie zu mir und sagt: 'Oh mein Gott, ich habe solchen Muskelkater.' Ich sage dann: 'Lass uns den nächsten Muskel trainieren'", plaudert Melissa aus. Vor allem legt der Fitness-Coach den Fokus bei Kims Training aufs gezielte Krafttraining und "richtigen Muskelaufbau".

Kleinere Cardio- und Laufband-Work-outs runden die Routine der Keeping up with the Kardashians-Beauty ab. Doch wie stark ist die jüngere Schwester von Kourtney Kardashian (42)? "Superstark", verrät ihre Trainerin Us Weekly weiter. Kim könne demnach bis zu 45 Kilogramm stemmen und trainiert oft mit 13 Kilogramm schweren Hanteln. "An manchen Tagen heben wir wirklich schwer und machen weniger Wiederholungen. An anderen Tagen machen wir moderates Heben und etwas mehr Wiederholungen, um die Dinge im ästhetischen Bereich zu halten", erzählt Mel.

Anzeige

Instagram / fitgurlmel Melissa Alcantara, Kim Kardashians Personal Trainerin

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de