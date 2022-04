Nico Santos ist überglücklich! Seit fast vier Jahren geht der US-amerikanische Schauspieler gemeinsam mit seinem Partner Zeke Smith durchs Leben. Er hatte den TV-Darsteller damals bei den Glaad Awards, einer Medienauszeichnung, kennengelernt. Nun dürfte das Event noch ein bisschen bedeutender für das Paar geworden sein: Zeke fragte Nico bei der diesjährigen Award-Gala vor versammeltem Publikum, ob er ihn heiraten möchte!

Zeke hielt bei der Veranstaltung eine Rede und erinnerte sich darin an sein erstes Treffen mit Nico zurück: "Nico hat mir auf der After-Party einen Cocktail besorgt, mich in seine Limousine gelockt und mich um den Finger gewickelt." Mittlerweile seien sie unzertrennlich geworden. "Du bist meine andere Hälfte und ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen", betonte der Survivor-Star und kniete sich hin, um Nico die Frage aller Fragen zu stellen. Der 42-Jährige beantwortete diese mit einem Ja und gab seinem Liebsten einen Kuss.

Mittlerweile hat sich Nico auch auf Instagram zu seiner Verlobung zu Wort gemeldet. "Ich habe Ja gesagt. Du hast mein Herz für immer", schwärmte der "Crazy Rich"-Darsteller. In der Kommentarspalte gratulierten ihm zudem viele Fans, aber auch einige Promis, wie zum Beispiel die Schauspielerin Stephanie Beatriz.

Getty Images Nico Santos und Zeke Smith im September 2018 in Los Angeles

Getty Images Zeke Smith und Nico Santos im April 2022 in Beverly Hills

Getty Images Zeke Smith und Nico Santos im Januar 2019 in Santa Monica

