Schauspieler Nico Santos und Zeke Smith haben geheiratet!

Was für freudige Neuigkeiten! Nico Santos (44) lernte Zeke Smith bei den Glaad Awards kennen und lieben – mittlerweile gehen sie seit über fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im April 2022 machte Zeke dann Nägel mit Köpfen und ging bei derselben Preisverleihung vor seinem Liebsten auf die Knie. Die Frage aller Fragen beantwortete der Philippiner sichtlich gerührt mit Ja. Über ein Jahr später läuten jetzt endlich die Hochzeitsglocken bei Nico und Zeke.

Am 4. November war es endlich so weit: In einem Hotel im kalifornischen Palm Strings gaben sich die Männer das Jawort – wie People berichtet. Bereits am Vorabend feierten das Paar eine Feier mit ihren Liebsten, bevor es dann am Samstag ernst wurde: Der Schauspieler trug an seinem großen Tag eine moderne Version eines philippinischen Barongs, während Smith schwarze Cowboystiefel zu seinem Highlight seines Outfits machte. Die Hochzeit wurde im ganz großen Stil mit einigen traditionellen Elementen abgehalten – so befanden sich unter anderem Nicos "Crazy Rich Asians"- und "Superstore"-Kollegen unter den Gästen.

Dass sich der Schauspieler und sein Zeke das Jawort überhaupt geben können, ist etwas ganz Besonderes für sie. "Hochzeit und Heirat – ich hätte nie gedacht, dass das einmal zu meinem Leben gehören würde", gab der "Superstore"-Darsteller vor der großen Feier gegenüber demselben Magazin zu. Und das hat auch einen guten Grund, wie seine bessere Hälfte erläuterte: "[Die homosexuelle Ehe] war für uns bis vor weniger als zehn Jahren keine Realität."

Getty Images Zeke Smith und Nico Santos bei den Glaad Media Awards 2022

Getty Images Nico Santos, Schauspieler

Getty Images Zeke Smith und Nico Santos im April 2022 in Beverly Hills

