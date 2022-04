Inci Sencer (28) ist zufrieden mit sich und ihrem Body. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin durfte im vergangenen Jahr Baby Nummer drei auf der Welt begrüßen – und hat damit ihre Familie um ein weiteres Mädchen vergrößert. Um sich nach der Geburt der Kids fit zu halten, treibt Inci fleißig Sport und motiviert dabei auch gerne ihre Follower. Auch wenn sie die Veränderung ihres Körpers nach der Schwangerschaft gelassen nimmt, hat Inci zuletzt selten freizügige Aufnahmen von sich geteilt. Jetzt präsentiert sie ihren After-Baby-Body aber im Bikini.

Auf zwei Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen hat, posiert die dreifache Mutter in einem gemusterten Bikini und setzt ihre schmale Linie perfekt in Szene. "Mama von drei" und "Selbstliebe", schrieb sie unter anderem zu den sexy Pics. Im Gespräch mit Promiflash betonte die 28-Jährige zudem, wie happy sie aktuell mit sich und ihren Body-Erfolgen sei: "Ich bin zwar noch lange nicht da, wo ich sein will, aber für drei Kinder bin ich echt stolz auf mich und gebe noch mal richtig Vollgas."

Und tatsächlich sind auch die Fans total begeistert von den Aufnahmen. In der Kommentarspalte überschütteten sie Inci bereits mit Komplimenten und lieb gemeinten Worten. "Einfach nur der Hammer. Drei Kids und ein Body wie eine Elfe", schwärmte jemand. Auch Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn (30) schrieb anerkennend: "Was für ein Body."

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel und den gemeinsamen Kindern

Instagram / inci.sencer Ex-Bachelor-Teilnehmerin Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren Töchtern, Oktober 2021

