Inci Sencer (28) möchte jetzt an sich und ihren Körper denken. Die einstige Bachelor-Kandidatin ist im vergangenen Jahr zum dritten Mal Mutter geworden. Ihre drei Töchter sind ihr ganzer Stolz – weiteren Nachwuchs möchten Inci und ihr Mann Daniel aber nicht mehr. Obwohl sich die TV-Bekanntheit in Sachen After-Baby-Body keinen Druck macht, gab sie gegenüber Promiflash zu: Mit ihren Brüsten ist sie nicht ganz zufrieden. Deshalb plant Inci eine Brust-OP.

"Meine Brüste haben einfach nach drei Schwangerschaften gelitten und ich betone auch jedes Mal: Ich bin nicht 'nur' Mutter, sondern auch Frau und ich möchte mich einfach wieder wohlfühlen", schilderte die 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Sie möchte sich die Brüste in der Proaesthetic-Klinik nicht vergrößern, aber straffen lassen und sich dann hoffentlich wieder wohl in ihrer Haut fühlen. Mit dem Schritt, sich für den "perfekten" Body unters Messer zu legen, setzt die Dunkelhaarige außerdem einen Haken hinter die Babyplanung. "Unsere Familienplanung ist definitiv abgeschlossen und mit meiner Brust-OP möchte ich letztendlich einen Strich darunter ziehen und an meinen Körper denken", schilderte sie.

Wenn es nach ihrem Mann Daniel geht, braucht Inci den Eingriff jedoch gar nicht. "Mein Mann liebt mich so, wie ich bin und er meint, ich hätte es nicht nötig, aber letztendlich muss ich mich wohlfühlen und egal, für welchen Weg ich mich entscheide, er steht immer hinter mir", stellte sie klar. Abgesehen von einer Bruststraffung habe die Dreifachmama aber keine weiteren Operationen geplant.

Anzeige

Instagram / inci.sencer Elena Spencer mit ihren Töchtern, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer im November 2021

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel und den gemeinsamen Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de