Inci Elena Sencer (28) möchte ihrem Körper nach der Geburt Zeit geben! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Mann Daniel sind Ende September zum dritten Mal Eltern einer Tochter geworden. Mittlerweile hat sich die Familie gut an den Alltag mit der kleinen Isabella Rosalie gewöhnt. Inci hat ab und zu sogar Zeit für Sport. Eile, die Babypfunde loszuwerden, hat sie aber nicht. Ihr sei bewusst, dass sich ihr Körper nach der dritten Schwangerschaft nicht mehr so schnell zurückbildet. "Ich möchte mich aber wieder wohlfühlen, da ich immer noch eine Frau bin. Ich trainiere fleißig, wenn mein Körper sich gut an diesem Tag fühlt", erklärte sie im Promiflash-Interview.

