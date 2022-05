Diese Nachricht begeisterte die Fans von Die Bachelorette! Auch in diesem Jahr wagt sich eine junge Frau auf die Suche nach der großen Liebe: Sharon Battiste wird ab Juni die Rosen verteilen! Das kam bei vielen schon richtig gut an – aber was sagen die Stars, die selber einmal in der Show oder dem männlichen Pendant Der Bachelor teilgenommen haben? Promiflash fragte bei einigen Ex-Rosenstars mal nach!

Jonathan Steinig (26) ist richtig begeistert von der neuen Junggesellin! "Ich bin superhappy mit der Wahl! Endlich mal eine exotische Bachelorette", schwärmte der einstige Bachelorette-Kandidat gegenüber Promiflash. Inci Sencer (29) buhlte einst um das Herz von Sebastian Pannek (35) und ist von Sharon schon jetzt ein kleiner Fan: "Ich folge ihr selbst schon lange, weil ich sie einfach so bodenständig und toll finde!" Auch Denise-Jessica König (29) hat große Hoffnungen in die einstige Köln 50667-Darstellerin. "Ich denke, sie sorgt für gute Laune und scheint sehr sympathisch zu sein", verriet sie.

Keno Rüst ging einst als Gewinner aus der Datingshow und outet sich nach wie vor als Fan: "Ich bin sehr gespannt, wie sie es als Bachelorette umsetzen wird und werde es natürlich verfolgen!" Auch Raphael Fasching (24) gewann die Show bereits: Vergangenes Jahr entschied sich Sharons Vorgängerin Maxime Herbord (27) für den Österreicher. Er ist ganz angetan, dass endlich eine schwarze Frau die Protagonistin sein wird. "Das finde ich absolut Weltklasse! Es hat lange genug gedauert. Schade eigentlich, dass man das nach wie vor thematisieren muss beziehungsweise es noch keine Selbstverständlichkeit ist", erklärte er im Promiflash-Interview.

Bei Leander Sacher (24) hinterließ die 30-Jährige ein sehr sympathisches erstes Bild, auch wenn er sie vorher noch nicht kannte. "Ich würde mich freuen, wenn sie über die Staffel hinweg auch weiter mit ihrem positiven Eindruck überzeugen kann", betonte der Ex von Melissa Damilia (26). Die einstige Bachelor-Finalistin Jana-Maria Herz (30) ist ebenfalls von Sharon positiv überrascht. Aber sie ist auch kritisch: "Wir müssen uns wohl die ganze Staffel erst mal anschauen, um zu schauen, wie sie mit der Situation umgeht. Mit so vielen Männern kann man schon leicht aus der Bahn geworfen werden."

