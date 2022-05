Die Ex-Kandidaten sind auf die neue Bachelorette gespannt, denn es ist bald wieder so weit: "Die Bachelorette" geht in die nächste Runde. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet, dass Sharon Battiste die Glückliche ist, um die sich bald eine Schar Männer streiten wird. Die Beauty ist auch keine Unbekannte. Man kennt sie bereits aus Köln 50667. Doch was halten die ehemaligen Teilnehmer von Sharons Bekanntheitsgrad?

Promiflash hat ein paar Kandidaten und Kandidatinnen angefragt und eine ganze Bandbreite an Meinungen erhalten. Inci Sencer, die 2017 um Sebastian Pannek (35) buhlte und Denise-Jessica (29) sind sich einig: Diese Show könnte für Sharon eine Chance sein, sich von einer ganz anderen Seite zu zeigen. Beide stören sich nicht daran, dass die Schauspielerin bereits im Fernsehen zu sehen war. Diese Meinung vertritt auch Jonathan Steinig (26). Ihn sah man in der Bachelorette-Staffel vergangenes Jahr. "Mich stört es gar nicht, dass es wieder eine bekannte Bachelorette ist", betonte er.

Sogar von Vorteil empfinden Jana-Maria (30) und Leander (24) den Bekanntheitsgrad von Sharon. So teilte die Zweitplatzierte von Dominik Stuckmann (30) Promiflash mit: "Das ist super, dass sie schon Erfahrung im Fernsehen hat, so fällt es ihr leichter." Das Gefühl hat der Bachelorette-Gewinner 2020 auch. "Sie kann sich so wirklich auf die 20 Kandidaten und sich selber fokussieren, da sie es kennt, vor der Kamera zu stehen", fügte Leander hinzu.

Eine andere Ansicht haben hingegen Keno und Raphael (24). Keno kämpfte 2019 um Gerdas (29) Herz und gibt zu: "Ich würde mir mal eine unbekannte Bachelorette wünschen." Das Gleiche denkt auch der Ex-Kandidat der letzten Bachelorette-Staffel. Trotzdem hat Raphael kein Problem damit, dass Sharon schon im TV zu sehen war. Gespannt auf die neue Rosenverteilerin sind hingegen alle – auch die ehemaligen Rosenkavaliere.

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

RTL Denise Jessica König, 2021

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Bachelorette-Boy

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Raphael Fasching

