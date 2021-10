Inci Elena Sencer (28) zeigt sich endlich mit all ihren Mädels! Im April gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Mann Daniel wieder Eltern werden. Nach Mila und Neyla ist es für das Paar bereits die dritte Tochter. Ende September erblickte die kleine Isabella Rosalie dann das Licht der Welt. Allzu häufig bekamen Incis Fans das Mädchen noch nicht zu sehen. Nun legte die TV-Bekanntheit jedoch endlich nach und postete eine süße Foto-Premiere.

In ihrem Instagram-Feed veröffentlichte die 28-Jährige nun erstmals ein Foto, das sie mit all ihren Töchtern zeigt. Überglücklich knuddelt sie darauf ihre Mädchen. "Die Familie ist vollständig. Drei Wochen ist Isabella Rosalie alt und unsere Mäuse lieben sie! Wir sind so, so dankbar", brachte Inci ihre Glückseligkeit zum Ausdruck.

Die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin blickt ihrem neuen Alltag mit drei kleinen Kindern total entspannt entgegen. "Ich habe es schon einmal geschafft mit einem Neugeborenen und einer knapp Einjährigen, dann schaffe ich das diesmal wieder", betonte Inci gegenüber Promiflash. Immerhin habe sie jetzt noch mehr Erfahrung.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Influencerin

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel und ihren Töchtern

Instagram / inci.sencer Influencerin Inci Sencer

