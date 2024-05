Nach Ehe-Aus: Busy Philipps blickt positiv in die Zukunft

Begibt sie sich etwa wieder auf die Suche? Busy Philipps (44) sorgte in der Vergangenheit vor allem mit ihrem Privatleben für Aufmerksamkeit. Nachdem sie und ihr Ehemann Marc Silverstein 14 Jahre als verheiratetes Paar durchs Leben gegangen waren, machte die Schauspielerin im Mai 2022 überraschend die Trennung öffentlich. Seither schien die Blondine ihr Single-Dasein zu genießen – bis jetzt. Denn im Interview mit Us Weekly verrät sie nun, dass sie wieder bereit für die Dating-Szene sei. "Ich meine, ich bin daran interessiert", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich bin sehr hoffnungsvoll, was das Ganze angeht."

Vor allem, dass sie und ihr Ex-Mann bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege gehen, scheint sie bereits in der Vergangenheit dazu veranlasst zu haben, sich zum Teil wieder ins Dating-Leben zu stürzen – jedoch mit eher weniger Erfolg. Damals versuchte sie sich unter anderem an Online-Portalen für die Partnersuche, wie sie in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" ausplauderte. "Es war nichts für mich", hieß Busys ernüchterndes Fazit. Ihr persönliches Glück konnte sie auf diese Art und Weise am Ende deswegen nicht finden: "Ich freue mich für die, für die es ist, aber es ist nichts für mich."

Busy und Marc hatten sich im Jahr 2007 das Jawort gegeben. Umso überraschender kam da das Ehe-Aus nach 14 Jahren, welches die "White Chicks"-Darstellerin vor einiger Zeit in ihrem Podcast "Busy Philipps Is Doing Her Best" verkündete. Im Zuge dessen berichtete sie auch, dass sie sich bereits im Februar 2021 getrennt hätten. "Der sicherste Weg, wie Marc und ich die Privatsphäre unserer Kinder, die wir so verdammt sehr lieben, sicherstellen konnten, war, die Öffentlichkeit nicht einzuweihen", begründete die 44-Jährige ihre damalige Entscheidung.

Busy Philipps, Schauspielerin

Marc Silverstein und Busy Philipps, 2019

