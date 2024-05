Ex-Basketball-Profi Darius Morris ist überraschend gestorben

Die Sportwelt trauert um einen Star, denn der frühere NBA-Spieler Darius Morris ist gerade einmal im Alter von 33 Jahren verstorben. Das gibt nun seine Familie in einem Statement preis, wie Daily Mail berichtet. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Sohnes Darius Aaron Morris bekannt", heißt es darin. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Seine Familie bittet die Fans in dieser schweren Zeit aber um Ruhe und Respekt vor ihrer Privatsphäre.

Im Netz äußern sich schon viele Fans und bekunden ihr Beileid. "Ruhe in Frieden", "Ich kann es nicht fassen" oder "Was passiert nur? Warum sterben all die guten Sportler?", schreiben unter anderem ein paar Follower zu seinem letzten Instagram-Post. Viele schreiben auch, dass Darius jetzt mit Basketball-Legende Kobe Bryant (✝41) – der 2020 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam – im Himmel wiedervereint ist.

Darius war ein Ausnahmetalent. Von 2009 bis 2011 spielte er für die University of Michigan und ist einer von fünf Spielern in der Geschichte der Schule, die in einer Saison mehr als 200 Assists verbuchen konnten. 2011 ging er dann zu den Los Angeles Lakers und spielte in den darauffolgenden Jahren noch für die Philadelphia 76ers, LA Clippers und die Memphis Grizzlies.

Instagram / d1mo Darius Morris im November 2021

Getty Images Darius Morris, Ex-Basketball-Profi

