Jesse James (52) ist bald erneut unter der Haube! Von 2005 bis 2010 war der Mechaniker mit Filmstar Sandra Bullock (57) verheiratet. Nachdem er sie betrogen hatte, suchte die Hollywood-Bekanntheit allerdings das Weite. Jetzt scheint der Tattoo-Fan jedoch seine Traumfrau endlich gefunden zu haben – nämlich Ex-Porno-Sternchen Alaina Hicks alias Bonnie Rotten. Die Turteltauben haben sogar schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Jesse und seine Liebste haben sich verlobt!

"Als ich dich traf, wusste ich, dass ich jeden einzelnen Tag mit dir verbringen wollte", schwärmte seine Verlobte und Mutter einer sechsjährigen Tochter via Instagram. Passend dazu teilte Bonnie auch prompt ein paar Schnappschüsse von diesem besonderen Tag, an dem Jesse um ihre Hand anhielt. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht grinste die dunkelhaarige Schönheit in die Kamera und präsentierte stolz ihren Klunker am Finger. "Ich kann den Rest unseres großartigen gemeinsamen Lebens kaum erwarten", schrieb die 28-Jährige.

Für den 52-Jährigen wäre das anstehende Jawort mit Bonnie bereits die fünfte Ehe, die er eingeht. Wann genau die beiden vor den Traualtar treten möchten, ist allerdings noch nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass es überhaupt dazu kommt – in der Vergangenheit platzte nämlich auch Jesses Verlobung mit Tätowiererin Kat Von D (40), nachdem er die Künstlerin angeblich mit 19 Frauen betrog.

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten, Ex-Porno-Star

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten, TV-Star

Getty Images Jesse James, Sandra Bullocks Ex

