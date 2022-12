Jesse James soll seine schwangere Frau Bonnie betrogen haben

War er etwa wieder untreu? Erst im Juni gaben sich Jesse James (53) und seine neue Partnerin Bonnie Rotten das Jawort. Der Fernsehmoderator wurde vor allem durch seine Ehe mit Sandra Bullock (58) bekannt. Doch damals zerbrach die Beziehung, da der Unternehmer ihr untreu war. Auch andere Frauen hat er bereits betrogen. Nun musste auch seine neue Frau mit Erschrecken feststellen: Jesse soll Bonnie fremdgegangen sein!

Das wirft die einstige Pornodarstellerin jedenfalls ihrem Ehemann vor. In ihrer Instagram-Story wetterte sie gegen ihn – und machte gleichzeitig auch ihre Schwangerschaft öffentlich: "Jesse ist damit beschäftigt, mit anderen Frauen zu schlafen, während ich schwanger bin." Dazu teilte sie eine Ultraschallaufnahme. "Ich bin so verletzt von allem, was er mir angetan hat. Er schert sich einen Dreck um andere außer um sich selbst. Er ist ein wirklich widerlicher Mensch", fuhr sie weiter fort. Mittlerweile hat sie ihren Wutausbruch allerdings wieder gelöscht.

Bonnie gab allerdings auch zu, dass sie sich der Vergangenheit von ihrem Mann durchaus bewusst ist. "Ich hätte es besser wissen müssen, ihr habt alle recht", gestand sie sich ein. Doch sie betonte auch, dass es ihr so oder so gerade schlecht geht: "Jeder kann über mich lachen, was auch immer ihr sagen wollt. Nichts wird dazu führen, dass ich mich noch schlechter fühle, als wie ich mich gerade fühle."

Jesse James, Bonnie Rotten und Bonnies Tochter im Juni 2022

Jesse James und Sandra Bullock im März 2010

Bonnie Rotten und Jesse James im Mai 2022

