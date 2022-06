In Garten-Zeremonie: Jesse James hat seine Bonnie geheiratet

Jesse James (53) hat sich getraut! Bekannt geworden ist der US-amerikanische Fernsehmoderator durch seine Ehe mit Sandra Bullock (57). 2010 zerbrach die Beziehung der beiden jedoch nach fünf gemeinsamen Jahren. Heute ist die TV-Bekanntheit wieder neu verliebt und verkündete im April erfreuliche Nachrichten: Jesse seiner neuen Partnerin Bonnie Rotten einen Antrag gemacht. Nun haben die beiden ihr Versprechen in die Tat umgesetzt: Jesse und das Ex-Porno-Sternchen haben sich das Jawort gegeben!

Am Samstag sind Jesse und Bonnie in einer romantischen Zeremonie vor den Traualtar getreten – und haben ihre Liebe im Kreise ihrer engsten Bekannten im Garten gefeiert. "Gestern war der magischste Tag. Ich bin so dankbar, dass die Menschen, die uns nahestehen, uns an unserem großen Tag begleitet haben", schrieb Bonnie auf ihrem Instagram-Beitrag und teilte dazu einige niedliche Schnappschüsse von ihrer Hochzeit.

Auch Jesse teilte süße Eindrücke seiner Hochzeit mit seiner Fangemeinde – darunter auch einen Clip, wie seine frischgebackene Ehefrau gemeinsam mit ihrem Hund quer durch den Garten in Richtung Traualtar schreitet. "Gestern war der schönste Tag", freute er sich in seinem Post.

Anzeige

Instagram / officialbonnierotten Jesse James und Bonnie Rotten im Juni 2022

Anzeige

Instagram / officialbonnierotten Jesse James und Bonnie Rotten an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten und Jesse James im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de