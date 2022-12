Betrugsvorwürfe von Bonnie: Jesse James streitet alles ab

Jesse James (53) meldet sich zu Wort! Im Juni dieses Jahres schritten der Fernsehmoderator und seine Partnerin Bonnie Rotten vor den Traualtar. In seinen vorherigen Beziehungen ist der Unternehmer fremdgegangen. Seine Romanze mit Hollywoodstar Sandra Bullock (58) ging damals ebenfalls aus diesem Grund in die Brüche. Vor wenigen Tagen beschuldigte nun auch Bonnie ihren Mann der Untreue – doch im Netz stritt Jesse jetzt alle Vorwürfe ab!

Auf Instagram widmete Jesse seiner Bonnie offene Zeilen, in denen er seine Unschuld beteuert. "Du sollst wissen, ich habe nie daran gedacht, dich zu betrügen. Ich habe nie versucht, dich zu betrügen", schrieb er zu seinem Beitrag. Er fügte hinzu, dass die beiden sich stritten, weshalb er anschließend seine Ex kontaktiert hatte. "Es war falsch, einer Ex zu folgen und ihr zu schreiben, nachdem du Montagabend gegangen warst. Ich weiß, dass dich das verletzt hat und es tut mir leid", entschuldigte er sich. Jesse betonte: "Du sollst also wissen, dass ich aus meinen Fehlern in der Vergangenheit gelernt habe und alles tun werde, was nötig ist, um dich glücklich zu machen und deine Liebe und dein Vertrauen zu gewinnen."

Vor wenigen Tagen hatte Bonnie gegen Jessie gewettert und dazu gleichzeitig ihre Schwangerschaft bekannt gegeben: "Jesse ist damit beschäftigt, mit anderen Frauen zu schlafen, während ich schwanger bin", teilte sie in ihrer Story. "Ich bin so verletzt von allem, was er mir angetan hat. Er schert sich einen Dreck um andere außer um sich selbst. Er ist ein wirklich widerlicher Mensch", fuhr die einstige Pornodarstellerin fort.

Instagram / popeofwelding Jesse James und Bonnie Rotten

Instagram / officialbonnierotten Jesse James und Bonnie Rotten im Juni 2022

Instagram / popeofwelding Jesse James und Bonnie Rotten

