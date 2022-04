Mit diesen Folgen hatte Anna Vakili definitiv nicht gerechnet! Eigentlich ist die ehemalige Kandidatin der britischen Version von Love Island rundum zufrieden mit ihrem Körper – außer mit ihrem Po. Der Hintern sollte im besten Fall nämlich aussehen wie der von Kim Kardashian (41). Um diesem Ziel nahezukommen, ließ sich die Beauty ihren Allerwertesten im Zuge einer brasilianischen Po-Lifting-OP vergrößern. Doch der Eingriff ging mächtig daneben: Anna dachte sogar, sie muss sterben!

Wie The Sun berichtete, flogen die Influencerin und ihre Schwester Mandi für die Operation in die Türkei. Dort wird der Eingriff offenbar deutlich günstiger angeboten als in anderen Ländern. Nach ihrem Horror-Erlebnis hätten die Geschwister aber wohl lieber etwas tiefer in die Tasche gegriffen. "Blut begann überall zu fließen, ich hatte das Gefühl, ich würde ohnmächtig werden und brach auf dem Duschboden zusammen", erzählte die Schönheit. Offenbar war die Wunde aufgerissen. Annas Schwester Mandi versuchte, das Blut mit einem Handtuch zu stoppen. "Irgendwann hörte es auf zu bluten [...], aber das Zimmer sah aus wie ein Tatort", erinnerte sich die 31-Jährige zurück. Zwischenzeitlich habe sie sogar gedacht, dass sei das Ende und sie müsse nun sterben.

Trotz der Tortur ist Anna weiterhin für Schönheits-OPs – allerdings keine Pfusch-Eingriffe, wie es der aktuellste offenbar war. Deshalb appellierte sie an ihre Fans, sich genau zu überlegen, ob man die Änderungen an seinem Körper auch wirklich wolle. Inzwischen findet Anna "größere Hintern" auch gar nicht mehr so schön wie anfangs. Sieht ganz so aus, als wäre die TV-Bekanntheit langsam, aber sicher mit ihrem Body im Reinen.

Instagram / annavakili_ Anna und ihre Schwester Mandi Vakili

Instagram / annavakili_ Anna Vakili, Influencerin

Instagram / annavakili_ Anna Vakili, TV-Bekanntheit

