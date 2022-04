Es gibt neue Hinweise zu Uwe Bohms (60) Todesumständen. Am Samstag wurde bekannt, dass der Schauspieler im Alter von 60 Jahren verstorben ist. Seine Witwe Ninon gab zwar preis, dass sein Tod plötzlich und unerwartet gewesen sei – zur Todesursache gab es aber nur vage Informationen: Fremdverschulden und Suizid seien von der Polizei direkt ausgeschlossen worden. Es hieß, dass es einen "medizinischen Notfall" an Uwes Wohnort gegeben habe. Nun schafft Ninon diesbezüglich endlich Klarheit.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto ihres verstorbenen Mannes, unter dem sie an ihn erinnerte und sich für die Anteilnahme bedankte. "Uwe hätte sich sehr gefreut", betonte die 51-Jährige. Sie hätte viele Nachfragen in Bezug auf die Todesursache des ehemaligen Tatort-Darstellers erhalten und verriet: "Uwe ist an einem plötzlichen Herztod verstorben."

Uwe und Ninon haben einen gemeinsamen Sohn. Neben ihm hinterlässt der "Tschick"-Darsteller auch noch vier weitere Kinder. Der gebürtige Hamburger lebte bis zu seinem Tod in Berlin.

Getty Images Uwe Bohm, "Tatort"-Star

Getty Images Uwe Bohm, TV-Bekanntheit

ActionPress Ninon und Uwe Bohm mit ihrem gemeinsamen Sohn bei der Berlinale 2020

