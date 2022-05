Sie erwiesen ihm die letzte Ehre. Anfang April ist der Tatort-Schauspieler Uwe Bohm (60) im Alter von nur 60 Jahren überraschend verstorben. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der in Hamburg geborene Filmemacher einem plötzlichen Herztod erlag. Im Rahmen einer Gedenkfeier nahmen jetzt Freunde und Familie Abschied von Uwe. Unter den Gästen befanden sich auch zahlreiche Promis, die ihm die letzte Ehre erweisen wollten.

Wie Bunte berichtet, fand am Sonntag eine Gedenkfeier für den verstorbenen Schauspieler im Hamburger St. Pauli Theater statt. An der Trauerfeier nahmen unter anderem Schauspielgrößen wie Ulrich Tukur (64), Hannelore Hoger (79), Gustav Peter Wöhler und Eva Mattes (67) teil. Auch Brigitte Janner, Annett Renneberg und Josephin Busch nahmen Abschied von ihrem Freund und Kollegen.

Der Regisseur und Theaterleiter Ulrich Waller schrieb zudem in einem Nachruf auf der offiziellen Webseite des St. Pauli Theaters: "Am Ende hat ihn sein Herz, das immer so groß und voller Träume war, ganz überraschend im Stich gelassen. Dieses etwas unsichere, charmante Lächeln im Gesicht wird uns in Erinnerung bleiben, und dieser nie ganz gestillte Hunger nach Leben."

