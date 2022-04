Die deutsche Fernsehwelt trauert um Uwe Bohm! Der in Hamburg geborene Filmemacher wurde durch den Film "Nordsee ist Mordsee" bekannt. Auch durch seine Rollen als Bösewicht in Krimis wie Tatort wurde Bohm zu einer festen Größe der deutschsprachigen Film- und Fernsehlandschaft. Nun machte eine traurige Nachricht die Runde: Nach Angaben seiner Familie ist Uwe Bohm im Alter von 60 Jahren gestorben.

„Mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben meines Mannes, geliebten Vaters meines Sohnes und des grandiosen Schauspielers Uwe Bohm bekannt", verkündete Uwes Frau, Ninon Bohm, am Samstag in einem emotionalen Beitrag auf ihrem Instagram-Account und fügte hinzu, dass der "Tschick"-Darsteller plötzlich und unerwartet gestorben sei. Auch die Todesursache ist noch unklar. Dazu teilte die Schauspielerin und Mutter ihres gemeinsamen Sohnes ein Bild ihres verstorbenen Mannes.

Unter dem Post nehmen auch viele Fans Abschied von dem Schauspieler. "Mein herzlichstes Beileid an Dich und die Familie. Möget ihr Kraft und Hoffnung in dieser dunklen Zeit finden" und "Das ist ein echter Schock! Ich bin sprachlos", heißt es unter anderem in den User-Kommentaren unter dem Beitrag.

Getty Images Uwe Bohm, "Tatort"-Star

Getty Images Uwe Bohm, TV-Bekanntheit

Getty Images Uwe Bohm im Februar 2013

