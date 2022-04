Es war eine Schock-Nachricht für Tatort-Fans. Am Samstag wurde bekannt gegeben, dass der Schauspieler Uwe Bohm plötzlich verstorben ist. Er wurde vor allem durch seine Krimirollen im "Tatort" bekannt, agierte aber auch als Filmemacher – unter anderem für seinen Film "Nordsee ist Mordsee". Bislang war unklar, unter welchen Umständen der TV-Star verstarb. Nun kamen neue Details zu Uwes Tod an die Öffentlichkeit.

Wie Bild erfahren haben will, bestätigte die Berliner Feuerwehr, dass es am Freitagabend einen "medizinischen Notfall" an der Wohnadresse von Uwes Familie gegeben hat. Die Polizei konnte jedoch bislang verneinen, dass es sich bei der Todesursache um Fremdverschulden gehandelt habe. Auch ein Suizid kann ausgeschlossen werden – es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen.

Am Samstag teilte die Frau des 60-Jährigen auf Instagram mit, dass ihr geliebter Partner verstorben ist. "Mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben meines Mannes, geliebten Vaters meines Sohnes und des grandiosen Schauspielers Uwe Bohm bekannt", schrieb Ninon Bohm unter einem Foto von Uwe.

Getty Images Uwe Bohm, Schauspieler

Getty Images Uwe Bohm, TV-Bekanntheit

Getty Images Uwe Bohm im Februar 2013

