Wer hätte das gedacht! Bei Prominent getrennt wohnen Ex-Pärchen zusammen in einer Villa und müssen gemeinsam Challenges absolvieren. Unter anderem kämpfen Michelle Daniaux und Luigi Birofio um den Sieg in der Show und finden dabei auch offensichtlich ihre Gefühle zueinander wieder. Doch jetzt macht die schöne Blondine ein überraschendes Geständnis.

In der neusten Folge der Show verrät Michelle, dass sie Gigi nach ihrer Trennung anzeigen wollte. Der Grund: Gigi hatte ein Statementvideo zum Ende ihrer Beziehung hochgeladen. "Das hat er ein paar Tage drinnen gehabt und ich wollte nicht, dass er das drinnen hat. Und dann habe ich ihn bei WhatsApp kurz entblockiert, um ihm einen Text zu schreiben. Wenn das Video nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden auf Instagram entfernt wird, dann wird er von meinem Anwalt hören, weil er damit mein Persönlichkeitsrecht verletzt", plaudert Michelle über die damalige Situation. Gigi hätte jedoch nicht daran geglaubt, dass die Blondine es ernst meinen würde.

Doch da habe er Michelle unterschätzt. "Ja, weil du mich so aufgeregt hast, weil du so scheiße warst! Ich wollte mit dir nichts mehr zu tun haben in meinem Leben", kontert die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin. "Hat gut geklappt, hat wirklich gut geklappt", wirft Meike Emonts Ex Marcus ein. Die längste Zeit, in der sie sich anschließend nicht gesehen hätten, sei dann allerdings nur eine Woche gewesen, wie Michelle zugab.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Seapoint Michelle und Gigi bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de