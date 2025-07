"Prominent getrennt"-Fans schockiert über neuen Männer-Cast

Die vierte Staffel der Reality-Show Prominent getrennt ist nun auf RTL+ gestartet und sorgt bereits mit den ersten Folgen für hitzige Diskussionen. Acht Ex-Paare leben gemeinsam unter einem Dach und kämpfen um den Sieg. Dabei geraten nicht nur erste Konflikte an die Oberfläche, sondern auch veraltete Ansichten einiger männlicher Teilnehmer. Kandidat Felix vertrat etwa die Meinung, dass Nacktheit bei Frauen ausschließlich ihrem Partner vorbehalten sein sollte – Männer hingegen dürften sich freizügiger zeigen. Mit dieser Haltung steht er nicht allein: Auch Alan Wey äußert ähnliche Ansichten, während Laura Peuker entschieden widerspricht. Die sozialen Netzwerke füllen sich mit fassungslosen Kommentaren der Zuschauer: "Die Männer sind wieder alle eine einzig große Red Flag", resümierte ein User auf Instagram.

Neben überholten Rollenbildern rückt auch das Thema Untreue verstärkt in den Fokus. Bei vielen der Ex-Paare war Fremdgehen der Auslöser für Beziehungskrisen – sei es durch Fremdschreiben, Flirts oder tatsächliche Seitensprünge. In den sozialen Medien zeigen sich die Fans der Show schockiert über das Verhalten der Männer und machen ihrem Unmut deutlich Luft. Ein Nutzer kommentiert unter einem weiteren Beitrag: "Wie kann es sein, dass in jeder Staffel 50% der Typen irgendwelche Alpha-Males sind, die ein veraltetes Weltbild vertreten?" Besonders Kandidaten wie Felix, Alan und Giuliano stehen dabei im Mittelpunkt der Kritik. Letzterer lieferte sich bereits kurz nach dem Einzug ein heftiges Wortgefecht mit seiner Ex-Partnerin.

Giulianos frühere Beziehung mit Ariel war schon während und nach der Trennung von Dramen geprägt. Nach dem Einzug in die Villa kam es zu einem emotionalen Ausbruch von Ariel, als sie erfuhr, dass Giuliano während ihrer Beziehung mit einer Freundin von Pamela Ghazal geknutscht haben soll – ein Vorfall, der die angespannte Stimmung zwischen den beiden weiter verschärfte. Das Format liefert damit einmal mehr reichlich Zündstoff. Die ohnehin schon aufgeheizte Atmosphäre droht durch die vielen Streitigkeiten und Beziehungsdramen weiter zu eskalieren – und die Fans fiebern der nächsten Folge entgegen, die immer dienstags exklusiv bei RTL+ erscheint.

RTL Babu und Felix, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

RTL Pamela Ghazal und Alan Wey, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

