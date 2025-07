Das wurde aus den ehemaligen "Prominent getrennt"-Gewinnern

Die 4. Staffel von Prominent getrennt ist vor Kurzem gestartet. Doch was machen die früheren Gewinner des Reality-Formats heute? Wie RTL jetzt berichtet, verlief ihre Zukunft oft ganz anders als zunächst gedacht. Meike Emonts (34) und Marcus Muth holten sich 2021 in der ersten Staffel den Sieg und ein Preisgeld von 44.000 Euro. Das Ex-Paar, das sich ursprünglich nach der Teilnahme bei Temptation Island getrennt hatte, fand während des Formats zwar wieder zueinander – ein echtes Liebes-Comeback blieb jedoch aus. Heute ist Meike weiterhin als Moderatorin im Reality-TV unterwegs, während Marcus das Rampenlicht größtenteils hinter sich gelassen hat.

Auch Gloria (32) und Nikola Glumac (29), Gewinner der zweiten Staffel 2022, gingen nach ihrem Sieg samt 38.900 Euro endgültig getrennte Wege. Beruflich starten beide durch: Nikola war unter anderem bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen, während Gloria mit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars Schlagzeilen machte. Auch privat ist einiges passiert: Gloria ist mittlerweile glücklich vergeben, Nikola steckt hingegen in einer On-Off-Beziehung mit Kim Virginia Hartung (30).

2023 triumphierten Melina Hoch und Tim Kühnel in Staffel 3, die sich 2020 bei Love Island kennenlernten und sich bei "Prominent getrennt" 11.000 Euro sicherten. Auch sie trennten sich anschließend endgültig. Melina ist heute mit Max Bornmann liiert und erfolgreich als Content-Creatorin. Tim, laut RTL aktuell Single, betreibt gemeinsam mit Greta Engelfried (25) einen Podcast. Aus keinem der Ex-Paare wurde letztlich ein neues Liebesglück – aber viele fanden neue Wege in der Reality-Welt. Wie es in der aktuellen Staffel weitergeht und welches Ex-Paar diesmal den Sieg holt, zeigt sich seit dem 1. Juli exklusiv auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Marcus Muth und Meike Emonts bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac, "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

Anzeige