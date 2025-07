Vor Trennung: Christina Grass & Marco hatten lang keinen Sex

Bei Prominent getrennt wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Am Pool unterhalten sich die Kandidaten über ihr Sexleben vor der Trennung. Nico fragt bei Marco Cerullo (36) und seiner Ex Christina Grass (36) nach, ob sie nach mehreren Jahren Beziehung noch Lust aufeinander gehabt hätten – was beide mit einem klaren 'Nein' beantworten. Marco beteuert: "Ich schwöre, ein Jahr lief bei uns gar nix." Der Bachelor in Paradise-Star erzählt, er habe den Mangel an Intimität oft gegenüber Christina zur Sprache gebracht, irgendwann sei er jedoch frustriert gewesen. "Aber das muss halt auch von ihr kommen. Sie hat nie Lust gehabt", beklagt er.

Christina sieht das anders. "Wenn er aufgeschlossen und lieb war, dann hab ich auch viel mehr die Nähe zu ihm gesucht. Aber das hat er nicht gesehen. Und irgendwann geht was kaputt, und dann hat man eben null Bock darauf", rechtfertigt sie sich. Dann wird die Diskussion plötzlich hitzig – Christina kommen die Tränen und sie geht weg. "Der regt mich so auf. Ich schwöre, ich kann den nicht ertragen", beschwert sie sich weinend. Marco tut es zwar leid, seine Ex-Partnerin zum Weinen gebracht zu haben, erkennt jedoch ein Muster: "Sie rennt immer weg vor den Problemen."

Christina und Marco stellen sich bei "Prominent getrennt" einer großen Herausforderung: Sie müssen versuchen, trotz Liebes-Aus als Team zusammenzuarbeiten. Bislang klappt dies jedoch eher mäßig. Schon beim Einzug in die Villa der Verflossenen machten sich die beiden 36-Jährigen nur Vorwürfe. Marco kritisierte, dass Christina in ihrer Beziehung zu wenig kompromissbereit gewesen sei. Christina hingegen erinnerte sich: "Er hat mich behandelt wie Luft. Dann hat er Sachen, die ich ihm geschenkt habe, sofort verscherbelt. Hart."

Anzeige Anzeige

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, Influencer