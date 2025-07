Untreu oder nicht? Laura Peuker glaubt, Jonny lügt sie an

Zwischen Laura Peuker und Jonny Jaspers kracht es bei Prominent getrennt gewaltig – die beiden sind sich uneinig, was den Grund für ihr Liebes-Aus anbetrifft. Während Laura sich sicher ist, dass Jonny ihr fremdgegangen ist, beteuert er, es handele sich bei seinen Eskapaden nur um anrüchige Chatnachrichten mit nichts dahinter. Schon zu Beginn der Staffel erzählte die Temptation Island-Bekanntheit, dass sie auf dem Handy ihres damaligen Partners Chatverläufe mit einer anderen Frau entdeckt hatte – in dem Gespräch verabredeten sich Jonny und die Frau wohl zum Sex und sprachen danach über das intime Erlebnis.

Nun beteuert Jonny jedoch, dass er Laura nie körperlich fremdgegangen ist – er habe der anderen Frau zwar die Zimmernummer seines Hotelzimmers gegeben und sie aufgefordert, ihn zu besuchen, zu mehr sei es aber nie gekommen. "Ich habe ihr nicht aufgemacht", behauptet er. Laura fühlt sich für blöd verkauft. "Es geht um den Fakt, dass du ihr geschrieben hast. Du hast ihr geschrieben: 'Ich bin in Zimmer Nummer 121.' Und du weißt genau, dass ich dir drei Minuten vorher 'Gute Nacht' geschrieben habe und wie sehr ich dich liebe und dass ich dich vermisse. Drei Minuten danach kam deine scheiß Nachricht!", wirft sie ihrem Ex unter Tränen an den Kopf und dampft wütend ab. Später erzählt Laura im Einzelinterview, dass Jonny noch zwei Wochen weiter mit der Frau geschrieben hat, bevor sie ihn schließlich erwischte.

Laura und Jonny sind nicht die einzigen Kandidaten bei "Prominent getrennt", die in der Vergangenheit mit Untreue in der Beziehung zu kämpfen hatten. Auch Sidar Sahin überschritt mit intimen Chatnachrichten bei seiner damaligen Partnerin Jana Klein eine Grenze. Giuliano Lorenzo Hediger knutschte sogar fremd – und kassierte bereits von seiner Ex Ariel eine Ansage, die sich gewaschen hat.

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: Laura Peuker, Jonny Jaspers

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker im Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jonny Jaspers, "Ex on the Beach"-Kandidat