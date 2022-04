Sie starb, während sie tat, was sie am meisten liebte. Eya Guezguez war im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio mit ihren damals gerade einmal 16 Jahren die jüngste Teilnehmerin am Wettkampf. Die Tunesierin kämpfte im Nationalteam an der Seite von ihrer Schwester um die begehrten Medaillen. Jetzt ist Eya im Alter von 17 Jahren bei einem tragischen Segel-Unfall gestorben.

Wie unter anderem Daily Star berichtete, ereignete sich das Unglück am vergangenen Sonntag, als Eya mit dem Nationalteam trainierte. Dabei sei ihr Boot aufgrund starker Winde plötzlich gekentert und die Jugendliche sei unter Wasser von dem Boot eingeklemmt worden. Sie habe es nicht geschafft, sich zu befreien und sei deshalb ertrunken. Besonders tragisch: Ihre Teamkollegin und Schwester, Sarra, befand sich ebenfalls im Boot. Sie habe Eya nicht helfen können, sie selbst blieb aber unverletzt.

Der Tod erschütterte nicht nur die Familie, sondern auch viele Freunde, Fans und Kollegin der Sportlerin. "Wir sprechen ihrer Familie und ihren Angehörigen unser Beileid aus", postete zum Beispiel eine große tunesische Zeitung auf Twitter. Auch eine Freundin von Eya teilte bewegende Zeilen: "Dein Tod war ein Dolch, der unsere Herzen durchbohrt hat. Ruhe in Frieden, liebe Freundin. Du wirst für immer unter uns bleiben."

Anzeige

Instagram / eya_guezguez Eya Guezguez, ihre Schwester Sarra und ihr Team bei den Olympischen Spielen

Anzeige

Instagram / eya_guezguez Eya Guezguez, ihre Schwester Sarra und ihr Team

Anzeige

Instagram / eya_guezguez Eya Guezguez, Seglerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de