Tyler Joseph (33) durchlebt gerade eine der glücklichsten Zeiten seines Lebens! Ende des vergangenen Jahres hat der Sänger der Twenty One Pilots verkündet, wieder Vater zu werden. Schon bei der ersten Schwangerschaft seiner Frau Jenna hatte er die News während eines Konzertes mit den Fans geteilt – bei Baby Nummer zwei sollte das nicht anders sein: Auf der Bühne plauderte er aus, dass wieder Nachwuchs unterwegs ist. Jetzt war es endlich so weit und Tyler und Jenna konnten ihr Kind auf der Welt begrüßen.

Am vergangenen Samstag hat die zweite Tochter des Paares das Licht der Welt erblickt – das teilte der Musiker höchstpersönlich via Twitter mit. Zu einem Bild, das ihn, seine Liebste und das Baby im Krankenhaus zeigt, schrieb Tyler: "Das neue Baby ist da. Sie hat schon einen Namen, aber ich bin noch offen für Vorschläge." Welchen Namen das Duo für den Nachwuchs ausgesucht hat, behielt der US-Amerikaner am Ende aber für sich. Er habe vor, die Verkündung seiner Partnerin zu überlassen.

"Ich werde es Jenna irgendwann auf Instagram verkünden lassen. Ich bin mir sicher, sie wird in ein paar Monaten dazu kommen", witzelte der 33-Jährige in den Kommentaren – und spannte damit seine Fans weiter auf die Folter. Gleichzeitig ließen es sich die User aber nicht nehmen, ernst und weniger ernst gemeinte Namensvorschläge unter dem Posting zu teilen.

Getty Images Tyler Joseph performt bei den MTV Video Music Awards 2021

Instagram / tylerrjoseph Sänger Tyler Joseph und seine Tochter Rosie

Instagram / jennaajoseph Tyler und Jenna Joseph im Januar 2019

