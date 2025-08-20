"KPop Demon Hunters"-Song "Golden" ist der Sommerhit 2025

Der offizielle Sommerhit 2025 steht fest – und kommt in diesem Jahr nicht aus Deutschland. Hierzulande wählt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment jedes Jahr den offiziellen Sommerhit anhand der Streamingzahlen aus. In den vergangenen drei Jahren ging der Titel an Ohrwürmer wie "Bauch Beine Po" von Shirin David (30), der Remix von "Mädchen auf dem Pferd" und der Partyhit "Layla" von DJ Robin (29) & Schürze. 2025 ist der Sommerhit nach drei Jahren mal wieder international: Mit rund 30 Millionen Streams alleine in Deutschland geht die Auszeichnung an "Golden" aus dem Netflix-Dauerbrenner "KPop Demon Hunters". Der Song der animierten K-Pop-Girlgroup Huntr/x hält sich nämlich jetzt schon seit zwei Wochen am Stück an der Spitze der deutschen Charts.

"KPop Demon Hunters" und vor allem "Golden" sind die Überraschungshits des Jahres. Mit dem Release auf Netflix eroberte das Animationsabenteuer die Streamingcharts und hält sich dort hartnäckig – erst vor wenigen Tagen kletterte der Film zurück auf den ersten Platz, nachdem er kurz auf Platz zwei verdrängt wurde. Der Titelsong "Golden" schaffte es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Großbritannien und sogar Schweden an die Spitze. In Deutschland sind laut GfK Entertainment noch sechs weitere Titel aus dem Soundtrack in den Top 100 Charts platziert. Das Album zum Film führte ebenfalls kurzzeitig die Album-Charts an.

Ohne Frage ist "KPop Demon Hunters" eines von Netflix' erfolgreichsten Filmprojekten. Und vorbei ist es wohl noch lange nicht, denn aktuell soll das Produktionsteam Gespräche über einen zweiten Teil führen. Angeblich spielt der Streaminggigant auch mit dem Gedanken, die Geschichte um die drei Dämonenjägerinnen Rumi, Zoe und Mira zu einem Franchise mit Realfilm und Bühnenmusical auszubauen – das ist bisher aber nicht bestätigt. Als wäre das noch nicht genug, dominiert die Musik aus "KPop Demon Hunters" auch Social Media. Fans tanzen auf TikTok und Co. fleißig die Choreografien zu den eingängigen Melodien nach. Ganz vorne mit dabei: Der Tanz zu "Soda Pop" von der fiktiven Boyband Saja Boys.

Anzeige Anzeige

©2025 Netflix Szene aus "KPop Demon Hunters", 2025

Anzeige Anzeige

©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Die Saja Boys in "KPop Demon Hunters"

Anzeige