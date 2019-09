Was für eine zuckersüße Überraschung für alle Fans von den Twenty One Pilots! Das musikalische Duo, das aus dem Sänger Tyler Joseph und dem Schlagzeuger Josh Dun besteht, ist aktuell in Berlin, um der Meute beim Lollapalooza ordentlich einzuheizen. Während des Konzerts am Samstag hatte Tyler schließlich eine ganz bezaubernde Neuigkeit zu verkünden: Er uns seine Frau Jenna werden zum allerersten Mal Eltern!

Wie Promiflash live vor Ort miterlebte, holte der Frontmann der Band seine Liebste, mit der er seit 2015 verheiratet ist, auf die Bühne. Im funkelnden Glitzerkleid und bis über beide Ohren strahlend lief die Blondine auf Tyler zu – und dann war alles klar: Jenna ist schwanger und ihre Körpermitte bereits deutlich gewölbt! Der stolze Papa in spe kniete sich vor ihr hin und fasste überglücklich an ihren Bauch, während sein Musik-Kollege durchs Mikro meinte: "Glückwunsch an die beiden."

Kennengelernt hatte sich das Paar über einen gemeinsamen Schulkameraden. Die beiden leben in ihrer Heimatstadt Columbus, Ohio. "Es hat so viel Spaß gemacht, gemeinsam um die Welt zu reisen und sich noch besser kennenzulernen", meinte Tyler in einem Interview mit Rolling Stone. Mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs startet jetzt wohl eine neue, abenteuerliche Elternzeit für die Turteltauben.

Instagram / jennaajoseph Jenna und Tyler Joseph im April 2019

Anzeige

Getty Images Tyler Joseph im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Tyler Joseph im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de