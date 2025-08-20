AYTO-Joanna verkauft Matchbox-Entscheidung für nen Zwanni

Ein Deal, der für Wirbel sorgt: In der beliebten TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love brachte Sophia Thomalla (35) die Kandidaten mit einem spontanen Angebot aus dem Konzept. Während Sandra Janina (25) und Kevin Njie (29) in der sogenannten Matchbox auf das Ergebnis warteten, ließ sich Joanna zu einer unüberlegten Aktion hinreißen. Die Moderatorin hatte angekündigt, den Kandidaten ein Angebot zu machen – noch bevor sie ihre Bedingungen klar erklären konnte, rief Joanna schon "verkauft" und strich direkt einen 20-Euro-Schein ein. Damit wurde das Match der Liebeshungrigen ungewollt für "nen Zwanni" verkauft.

Fassungslos und verständnislos reagierten die anderen Kandidaten auf dieses vorschnelle Handeln. Calvin Ogara brachte die Situation auf den Punkt: "Bruder, ein Zwanni. Bist du dumm?", kommentierte er fassungslos. Auch die Betroffenen, vor allem Sandra, waren außer sich. Die Blondine machte ihrem Ärger lautstark Luft: "Junge, so dumm!" Natürlich sorgte Joannas vorschneller Deal nicht nur für Unmut, sondern auch für die große Frage, ob Sandra und Kevin tatsächlich ein Perfect Match waren – eine Antwort darauf wird es wohl nicht geben, da der Deal die Chance darauf zerstörte.

Bisher hatten Sandra und Kevin tatsächlich Grund zur Hoffnung, ein Perfect Match zu sein. Schon in der ersten Folge bewiesen sie Teamgeist, als sie sich beim Spiel "Aufblas-Paar" ein Date erspielten. Doch das Rendezvous lief nicht ganz wie erwartet: Während Sandra großes Interesse am Single-Papa zeigte, fehlte das gewisse Etwas. Ob sie nun wirklich zusammengepasst hätten oder nicht, bleibt durch Joannas spontane Aktion erst mal ungelöst.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Joanna

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sandra Janina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin