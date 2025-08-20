Kevin und Hati fummeln bei AYTO V.I.P. unter der Dusche

Kevin Njie (29) und Hati Suarez sorgen bei der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love für reichlich Gesprächsstoff. Nachdem die beiden bereits eine gemeinsame intime Vergangenheit hatten, kommen sie sich nun erneut näher – und das äußerst öffentlichkeitswirksam. In der Outdoor-Dusche der Villa wird es zwischen dem Sportler und dem Reality-TV-Star heiß und leidenschaftlich. Während Kevin dabei komplett nackt ist, trägt Hati lediglich einen knappen Bikini. Die Aktion bleibt nicht unbemerkt, denn der restliche Cast hat freie Sicht auf das ausgelassene Pärchen, das sich auch durch die Zuschauer nicht stören lässt. "Deshalb liebe ich mich. Weil ich sage nicht nur, ich mache", kommentiert Hati das Ereignis selbstbewusst.

Für Diskussionen sorgt vor allem Kevins Verhalten, der sich nicht nur Hati, sondern auch anderen Kandidatinnen der Show zuwendet. Besonders Sandra Janina (25), mit der Kevin zuvor gematcht wurde, scheint von seinem offensichtlichen Desinteresse enttäuscht zu sein und nimmt Abstand: "Geisteskrank, der ist auf jeden Fall nicht dein Perfect Match" , erklärt Kandidatin Elli ihr unvermittelt.Kevins Enthusiasmus für Herzschmerz und Leidenschaft scheint jedoch keine Grenzen zu kennen. Neben seiner heißen Dusche mit Hati wurden auch innige Momente mit weiteren Teilnehmerinnen wie Henna und Vikoria beobachtet. Küsse und intime Gesten inklusive, was die Dynamik in der Gruppe zusätzlich in Aufruhr bringt.

Das überraschende Wiedersehen von Kevin und Hati sorgt bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten seit Beginn für Spannung. Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden ihre romantischen und intimen Momente, die von Hati offen angesprochen wurden. Dass Kevin nun seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Mitstreiterinnen verteilt, beleuchtet eine andere Seite seines impulsiven Charakters. Die Zuschauer können gespannt sein, wie sich die Beziehung zwischen Kevin und Hati weiterentwickelt – vor allem angesichts der Unruhe, die Kevin mit seinem offenherzigen Verhalten im Haus stiftet.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Hati Suarez, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025