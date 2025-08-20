Victoria Beckham hat Angst, Sohn Brooklyn nie wiederzusehen

Der Konflikt zwischen Nicola Peltz-Beckham (30) und der Familie ihres Ehemanns Brooklyn Peltz-Beckham (26) nimmt neue Dimensionen an. Für die zweite Hochzeitszeremonie, die im Anwesen von Nicolas Vater stattfand, ließ sich das Paar mit 200 Gästen feiern – jedoch ohne einen einzigen Angehörigen aus Brooklyns Familie: Während die Peltz-Familie prominent vertreten war, suchte man David (50), Victoria (51) und die Geschwister des Models vergebens. Angeblich erfuhr die Beckham-Familie überhaupt erst über soziale Medien von der Veranstaltung. Victoria soll darunter ganz besonders leiden, wie ein Insider gegenüber Closer berichtet: "Victorias Herz bricht hinter verschlossenen Türen. Brooklyn ist ihr Erstgeborener und sie fürchtet, ihn nie wieder zurückzugewinnen. Sie wahrt nach außen hin Fassung, aber ihr Herz ist in Wahrheit zerrissen."

Der Quelle zufolge betrachtet die Designerin das Vorgehen von Nicola und Brooklyn als persönlichen Angriff. "Die Erneuerung der Eheversprechen wirkte wie ein absichtlicher Schlag für die Beckhams und eine bewusste Machtdemonstration von Nicola und ihrer Familie", plaudert der Informant aus und ergänzt weiter: "Das ist persönlich. Sie hat David erzählt, sie habe das Gefühl, dass Nicola sich in ein Monster verwandelt."

Bereits vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Mirror betont, wie sehr Brooklyn die Angriffe gegen seine Frau zugesetzt haben. "Es bricht Brooklyn das Herz, dass seine Frau als Verführerin und Viper dargestellt wird", erklärte die Quelle. Stattdessen sei es allein Brooklyns Entscheidung gewesen, seine Familie bei der Zeremonie auszuschließen. "Alle scheinen zu vergessen, dass Brooklyn ein erwachsener Mann ist und sich durchaus selbst äußern kann. Nicola hätte alle seine Entscheidungen respektiert", stellte der Insider klar. Seiner Ansicht nach liege der Grund für die Schuldzuweisungen auf der Hand: "Es basiert so sehr auf Misogynie, dass Nicola die ganze Schuld für die fehlende Einladung seiner Eltern erhält."

Getty Images Victoria und Brooklyn Beckham, 2018

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

