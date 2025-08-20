"Toxisch": Adrian Loevenich ist froh, Justyna los zu sein

Adrian Loevenich ist erleichtert: Der Reality-TV-Star zieht jetzt endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Justyna Pralina. Obwohl sich die beiden bereits im September 2024 trennten, waren sie in der Show Prominent getrennt erneut als Team zu sehen. Überraschenderweise versuchte Adrian dort zunächst, seine Verflossene zurückzugewinnen. Doch heute denkt er anders über sie. "Die Show hat mir gezeigt, was sie für ein toxischer Mensch ist und dass sie null Einsicht zeigt. Mit ihr kann man kein vernünftiges Gespräch führen. Ich bin froh, dass ich sie los bin", beteuerte er gegenüber Promiflash.

Bereits zuvor hatte sich Adrian während der Ausstrahlung der Show negativ über seine Verflossene geäußert, nachdem Justyna behauptet hatte, dass Adrian sie in der Sendung manipuliert habe. "Es geht darum, dass ich sie angeblich dazu manipuliert hätte, zu sagen, Marco hat eine Fresse wie sieben Tage Wetter. Was ja schon mal falsch ist, wenn dann wie sieben Tage Regenwetter", erklärte er und wies die Anschuldigung vehement zurück. Dabei sparte er aber auch nicht an Seitenhieben gegen seine Ex. "In ihrem kleinen, klitzekleinen Gehirn hat sie sich wahrscheinlich vorher irgendwelche Sprüche ausgedacht oder gegoogelt", warf er ihr spöttisch vor.

In der Show sah das aber noch ganz anders aus. Adrian ließ damals tief blicken und zeigte sich emotional ungewöhnlich offen. "Ich habe ja noch Gefühle für sie. Ich bin kein Mensch, der das einfach wegwirft. Ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch", gestand er im Gespräch mit seiner Mitstreiterin Laura (25). Dass die Trennung ihm schwerfiel, war für alle im Haus sichtbar. Ein Comeback mit Justyna schloss der TV-Star zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht aus.

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, TV-Bekanntheit

Instagram / justynapralina Justyna Pralina und Adrian Loevenich, Reality-Sternchen

