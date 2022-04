Miguel Herrán (25) steht unter Schock. Der Schauspieler erlangte 2017 durch seine Rolle in der Netflixserie Haus des Geldes Bekanntheit. Ein Jahr später wurde er für eine weitere Show des Streamingdienstes gecastet. Seitdem steht er für Élite als Christian Varela Expósito vor der Kamera. Während es im Berufsleben des gebürtigen Spaniers also nicht besser laufen könnte, musste er privat nun ein tragisches Ereignis verkraften: Miguels Wohnung ging vor wenigen Tagen in Flammen auf.

Gegenüber den örtlichen Medien seines Wohnortes Ávila schilderte der Seriendarsteller den Ablauf der Horrornacht. "Es erwischte mich im Schlaf und ich wachte auf, weil mein Haus brannte. Ich entkam durch das Fenster meines Zimmers", erzählte der 25-Jährige den Reportern. Angeblich habe er bei seiner Flucht sogar aus dem Fenster springen müssen.

In seiner Instagram-Story dokumentierte Miguel den Brand und bedankte sich anschließend bei den Helfern: "Danke an alle, vor allem an die Feuerwehr von Ávila und die Sicherheitskräfte meiner Stadt." Der Schaden sei glücklicherweise nur materieller Art gewesen. Die Bilder seiner zerstörten Wohnung teilte er ebenfalls im Netz.

