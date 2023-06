"Haus des Geldes"-Star Miguel Herrán wird erstmals Vater!

Schöne Neuigkeiten von Miguel Herrán (27)! Der Schauspieler hatte 2017 durch die Rolle des Rio in der Serie Haus des Geldes weltweite Berühmtheit erlangt. Ein Jahr später stand er für eine weitere Show vor der Kamera. Seitdem spielt er in Élite den Christian Varela Expósito. Im Berufsleben des gebürtigen Spaniers könnte es also nicht besser laufen. Nun teilt Miguel zusätzlich schöne private Neuigkeiten: Er wird bald Vater seines ersten Kindes!

Das verkündet der 27-Jährige mit einigen Fotos auf Instagram. Unter anderen zu sehen ist ein Ultraschallbild sowie süße Selfies mit seiner Partnerin. Miguel fällt es offenbar schwer, Worte zu finden: "Nun... es gibt kaum etwas, was ich noch sagen kann. Die Bilder sprechen für sich... das ist meine Familie. Und sie ist das, was ich am meisten auf dieser Welt liebe." Außerdem fügt er hinzu: "Celia Pedraza hat mir das größte Geschenk meines Lebens gemacht... wir werden Eltern."

Die Schwangerschaft ist erst am Anfang. Der werdende Papa ergänzt, dass sie noch nicht viel über ihren Nachwuchs erfahren hätten: "Wir wissen noch nichts, nur dass im Moment alles perfekt ist."

Instagram / miguel.g.herran Ultraschallbild von Miguel Herráns Kind, Juni 2023

Getty Images Miguel Herrán, "Élite"-Star

Instagram / miguel.g.herran Miguel Herrán, "Haus des Geldes"-Star

