Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Joachim Streich galt als Legende des DDR-Fußballs. Während der WM 1974 traf er zwei Mal, stand bei dem legendären Sieg gegen die BRD-Elf mit auf dem Rasen und schaffte es als "Gerd Müller des Ostens" vor wenigen Wochen sogar in die Hall of Fame des deutschen Fußballs. Doch nun machen tragische Nachrichten um den einstigen Kicker die Runde: Joachim ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Den Todesfall gab nun die Ostsee-Zeitung bekannt. Gegenüber dem Medium habe das Umfeld des einstigen Fußballprofis bestätigt, dass Joachim in der Nacht zum Samstag im Alter von 71 Jahren verstorben sei. Er litt am myelodysplastischen Syndrom im fortgeschrittenen Stadium, das in eine Leukämie übergehen kann. Letztendlich erlag der Ausnahmesportler seiner Krankheit.

Schon im März berichtete Joachim von einem Rückschlag in seiner Therapie. Gegenüber Bild hatte er erzählt, dass seine Stammzelltransplantation verschoben werden musste: "Alles war vorbereitet, ich war schon auf Station. Doch dann kam eine Lungenentzündung dazwischen." Nun verstarb er gerade einmal drei Tage nach seinem 71. Geburtstag.

Anzeige

Action Press / Schödl, Roland Joachim Streich bei einem Fußballspiel im Jahr 2004

Anzeige

Getty Images / Alex Grimm Joachim Streich bei einem Event in München, September 2018

Anzeige

Action Press / Schmidt, Gordon Joachim Streich bei einem Benefiz-Fußballspiel im Jahr 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de