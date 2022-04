Katja Eichinger (50) musste in der Vergangenheit einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Im Januar 2011 verstarb ihr geliebter Ehemann, der deutsche Filmemacher Bernd Eichinger (✝61), an den Folgen eines Herzinfarkts. Die Witwe fiel daraufhin für lange Zeit seelisch in ein tiefes Loch. Aber wie sieht es rund elf Jahre nach dem Tod ihres Mannes aus: Glaubt Katja, dass sie noch einmal die große Liebe findet?

"Gerade kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen", betonte Katja jetzt gegenüber Gala und erklärte: "Nach dieser langen Zeit, die ich – den aktuellen Umständen geschuldet – hauptsächlich allein verbracht habe, freue ich mich darauf, der Welt wieder zu begegnen." Aus diesem Grund wolle sie sich im Moment auch kein gemeinsames Liebesnest mit einem Partner aufbauen. "Mit einer Eins-zu-eins-Beziehung zu Hause hocken, darauf habe ich keine Lust", stellte sie nämlich klar. Und auch eine erneute Heirat schließe die 50-Jährige aus.

Aber was müsste ein Mann denn eigentlich mitbringen, um Katja dann doch vom Hocker zu hauen? "Er muss eine interessante Passion pflegen und den Moment wahrnehmen und leben", zählte die Single-Frau auf und fügte hinzu: "Jemand aus der Filmbranche wäre aber schwierig. Das ist zu nah dran."

Katja und Bernd Eichinger im Februar 2010 in München

Katja Eichinger bei der Berlinale 2019

Katja Eichinger, Autorin

