Cheyenne Ochsenknecht und Nino feiern dritten Hochzeitstag

Ein romantisches Jubiläum für Cheyenne Ochsenknecht (25) und Nino Sifkovits (30): Das Paar feiert seinen dritten Hochzeitstag und lässt seine Fans daran teilhaben. In ihrer Instagram-Story teilt das Model emotionale Einblicke in ihren ganz besonderen Tag im August 2022. Bilder des Paares in ihren prächtigen Hochzeitsoutfits wecken Erinnerungen an den Moment, als sie sich das Jawort gaben. Besonders berührend ist eine Karte, die Nino seiner Braut damals schrieb: "Auf eine wundervolle Hochzeit und eine noch wundervollere Ehe." Zu einem der Fotos schreibt Cheyenne schlicht: "Unendlicher Segen".

Die geteilten Schnappschüsse, die die beiden über das ganze Gesicht strahlend zeigen, spiegeln das große Glück wider, das sie miteinander gefunden haben. Seitdem führt das Paar ein gemeinsames Leben mit seinen zwei Kindern und meistert zusammen den Alltag. Für Cheyenne scheint es ein Anlass zu sein, ihre Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, während die Fotos bei ihren Fans und Followern nostalgische Gefühle wecken. Auch nach drei Jahren scheinen die beiden so innig wie am ersten Tag zu sein.

Die Ehe der Reality-TV-Darstellerin und ihres Mannes ist auch in anderer Hinsicht spannend. Bereits in der Vergangenheit hatte Cheyenne offen gesagt, dass sie mit der Familienplanung abgeschlossen habe, während Nino dem Thema weiteren Nachwuchs gegenüber noch aufgeschlossen scheint. "Wir sind sehr glücklich, und ich habe die Familienplanung beendet. Der Nino noch nicht", verriet die 24-Jährige bei einer Pressekonferenz zur vierten Staffel von Diese Ochsenknechts, bei der Promiflash anwesend war.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht mit ihren Kindern Matteo und Mavie

Timm, Michael Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino Sifkovits, TV-Bekanntheiten