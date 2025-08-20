Vertraute Fotos: Fans spekulieren über Raffa-Jeremy-Comeback

Raffaela Caramela und Jeremy gingen nach Temptation Island getrennte Wege. Raffa konnte der Versuchung nicht widerstehen: Sie betrog ihren einstigen Partner mit Verführer Marvin Manson. Nun wirkt das Ex-Paar allerdings wieder überraschend vertraut. Die Stuttgarterin veröffentlicht Schnappschüsse auf Instagram, auf denen die beiden gemeinsam mit Freunden ausgelassen feiern. Auf zwei der Fotos kommen sich die Reality-TV-Darsteller ziemlich nahe. Das lässt Fans rätseln: Haben Raffa und Jeremy möglicherweise wieder zueinander gefunden?

Unter Raffas Beitrag wird heftig spekuliert. "Ihr seid doch wohl nicht wieder zusammen?", fragt ein Follower neugierig, während sich ein weiterer sehr für die baldige Fame-Fighting-Kämpferin und ihren Ex freut: "Wenn ihr wieder zusammen seid, wäre das der Oberhammer, Girl. Eure Geschichte ist noch nicht zu Ende." Außerdem betont ein Nutzer: "Wir lieben euch doch zusammen." Doch nicht alle teilen die Begeisterung – es melden sich auch kritische Stimmen. "[Jeremy] Maus, du verdienst so viel besser", meint ein Fan.

Wie es zwischen den Ex-Partnern wirklich steht, wissen nur sie selbst. Zuletzt klang es aber eher so, als stehe derzeit kein Liebes-Comeback im Raum. "Ich bin Single", stellte Jeremy vergangenen Monat im "Blitzlichtgewitter"-Podcast klar. Er wolle aktuell sein eigenes Ding machen und sich auf sich selbst konzentrieren. Trotzdem betonte er, sich mit Raffa zu verstehen. "Wir sind cool miteinander so. Alles entspannt [...] Man sieht sich ab und zu mal", verriet der TV-Star.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela und Jeremy, August 2025

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela und Jeremy, August 2025