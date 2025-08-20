Tara Tabitha und Dennis Lodi bekommen eigene Reality-TV-Show

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi haben aufregende Neuigkeiten! Die beiden Reality-TV-Stars, die sich bei The 50 kennenlernten und später bei Kampf der Realitystars näherkamen, sind nicht nur frisch verliebt, sondern starten auch beruflich gemeinsam durch. Noch im Herbst soll ihre erste eigene Show auf der Streaming-Plattform Joyn an den Start gehen, deren Dreharbeiten bereits seit letzter Woche laufen. "Es wird sehr, sehr heiß!", versprach Dennis in einem Gespräch mit Joyn. In der gemeinsamen Sendung können Fans einen Einblick in Tara und Dennis' Alltag und ihre Beziehung gewinnen.

Die Beziehung der beiden scheint rasant Fahrt aufgenommen zu haben. Kurz nachdem sie ihre Liebe öffentlich gemacht hatten, entschieden sich Tara und Dennis, ihre Fernbeziehung aufzugeben. Dennis ließ dafür seine Heimat Deutschland hinter sich und zog zu Tara nach Wien. Zu seinem neuen Leben an der Seite der Reality-Darstellerin gehört neben der Liebe aber auch Chaos: Tara dokumentierte auf Instagram, wie es bei der Einrichtung und dem Einzug zu Lieferschwierigkeiten und Problemen mit einem zu kleinen Aufzug kam.

Dennis und Tara gewähren den Zuschauern in ihrer neuen Show einen intimen Blick in ihren Alltag. Wer trotzdem immer noch nicht genug von dem Paar hat, hat Grund zur Freude: Wie RTL vor wenigen Tagen bestätigte, sind die beiden Teil des diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Casts. Neben anderen berühmten Pärchen wie Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) ziehen die Wahl-Wiener am 16. September ins Horror-Haus von Bocholt.

Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Dennis Lodi und Tara Tabitha, Sommerhaus-Kandidaten 2025